The Walking Dead saison 9 : Rick pourrait-il revenir dans la série après son départ ?

On le sait, Andrew Lincoln quittera The Walking Dead et le rôle mythique de Rick Grimes à l'issue de cette nouvelle saison. L'acteur a fait le choix de rentrer en Angleterre pour retrouver sa famille, laissant des fans inconsolables. Mais si vous êtes déjà en deuil, si vous tremblez déjà à l'idée de ne plus voir le lead de la série culte, rassurez-vous : lors d'une interview accordée à la BBC, Angela Kang (showrunneuse de la série) s'est montrée on ne peut plus optimiste : "Andrew Lincoln quitte la série, il n'y a pas de doutes là-dessus. Mais qui sait ce que la suite nous réserve ? On aime tous Andrew et puisqu'il y a souvent des sauts dans le temps, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", a t-elle déclaré.

Il faut dire que The Walking Dead est une série habituée aux flashback et autres sauts dans le temps (on a d'ailleurs déjà vu quelques personnages disparus faire une apparition éclair, le temps d'une scène). On ne sait pas comment Rick tirera sa révérence mais une chose est sûre : il y a de fortes chances pour que le personnages refasse une apparition. Et, petit bonus, Andrew Lincoln pourrait même revenir derrière la caméra !

La neuvième saison de The Walking Dead est actuellement diffusée sur AMC et OCS.