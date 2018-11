The Walking Dead saison 9 : Rick Grimes, bientôt héros de 3 films signés AMC !

Dimanche dernier, il nous a fallu dire adieu au personnage emblématique de Rick Grimes mais fort heureusement, les scénaristes et producteurs de The Walking Dead ont choisi une fin satisfaisantes. On vous rassure, aucun spoilers à retrouver ici. Pour connaître le sort de Rick, deux solution : la première, rattraper votre retard et regarder l'épisode. La seconde, aller lire ces trois moments clés de What Comes After. Toujours est-il qu'à compter de maintenant, il faudra faire sans Rick. Sans ? Pas tout à fait. Il se pourrait bien que trois films soient en préparation.

Rick a fait ses adieux à la série dans la saison 9

"Scott (Gimple, ndlr) et moi avions parlé pendant la saison 4, au moment où l'on envisageait un peu ce qui allait se passer dans les 3 ou 4 prochaines années de notre vie. Et on s'est dit que si jamais la série continuait jusqu'à la saison 8, il faudrait songer à quelques changements, notamment à cause de ma situation familiale. Mais il y avait tout de même une petite partie de moi qui pensait "Je n'en ai pas fini avec Rick Grimes. J'adore ce personnage, j'adore son univers". Donc pourquoi on n'essaierait pas de continuer à raconter cette histoire d'une façon différente, pour qu'on puisse compléter celle de Rick tout en autorisant la série à continuer", a confié Andrew Lincoln à The Hollywood Reporter.

Si le projet germe depuis quelques années déjà, le sort de Rick n'a été scellé que récemment. "Si j'étais resté pour faire un nombre limité d'épisodes de The Walking Dead pour être avec ma famille, je n'aurais pas eu l'impression de faire mon boulot correctement, et j'aurais sûrement été frustré. Donc l'idée de pouvoir garder la même histoire mais d'y travailler toujours aussi intensément de façon peut-être plus complète me plait beaucoup", a poursuivi l'acteur. Pour l'heure, on sait simplement que la production sera entamée en 2019. Les films seront-ils en lien direct avec la série ? Seront-ils complémentaires ? On ne le sait pas encore. Mais une chose est sûre, Rick Grimes n'a pas totalement disparu.