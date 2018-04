The Walking Dead saison 9 : Maggie pourrait-elle mourir dans la suite ?

Les rumeurs de départ circulent depuis quelques temps déjà. Mais aparemment, les fans peuvent souffler un grand coup : Lauren Cohan aurait bel et bien confirmé que son personnage serait de retour dans la saison prochaine. Alors qu'elle était en promotion pour Mile 22, l'interprète de Maggie Rhee s'est laissée aller à quelques confidences au micro d'Entertainment Weekly : "Je serai de retour. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Maggie", a t-elle déclaré. Et c'est vrai : grâce à Hilltop, on a pu voir quel leader Maggie pouvait-être. Il y a encore de nombreuses facettes de sa personnalité à explorer et le plus beau, c'est qu'on a pu en avoir un aperçu dans le Season Finale.

Pour rappel, à la fin de la saison 8 quand Rick choisit d'épargner Negan, Maggie explose. L'homme qui a tué Glenn est en vie et ça, c'est une chose qui lui est insupportable. Suite à cet épisode, beaucoup ont imaginé que Maggie et Daryl pourraient se retourner contre Rick. Norman Reedus a mis les choses au clair mais l'actrice, elle, ne s'est pas étendue sur le sujet. On sait que la saison 9 devrait se différencier des précédentes - notamment grâce au changement de showrunner. Se pourrait-il que Maggie change au point de défier Rick ? On en doute mais la piste serait intéressante pour la suite.