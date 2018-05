The Walking Dead saison 9 : Maggie n'apparaîtra pas dans toute la saison 

Quand on a appris que Lauren Cohan apparaîtrait dans un show diffusé sur ABC, on a tremblé pour Maggie - tuer un personnage serait plus que facile pour une série comme The Walking Dead et, admettons-le, depuis le choc de la mort de Glenn (et d'Abraham, evidemment), aucun personnage vraiment important n'a été supprimé. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'actrice a trouvé le moyen de jongler entre les deux shows : oui, elle sera dans The Walking Dead. Seulement selon le média Deadline, elle n'apparaîtrait que dans six épisodes de la saison (alors que huit sont prévus).

Quel avenir pour Maggie ?

Pendant longtemps, les rumeurs ont circulé, clamant que le contrat de l'actrice (statué pour huit saisons) s'arrêterait. Mais lors d'une courte conversation avec EW, Lauren Cohan n'avait pas manqué d'envoyer valser les rumeurs : "Je vais revenir. Il y a encore eaucoup à dire concernant Maggie", avait-elle déclaré. Nous voilà donc rassurés. Pour l'heure, la saison est en cours de tournage et, avec la chance, le changement de showrunner aura des retombées positives sur le show.