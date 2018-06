The Walking Dead saison 9 : Les fans suivront-ils toujours la série après le départ de Rick ?

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines : Rick Grimes ne sera plus un personnage régulier de The Walking Dead à compter de la saison 10. Andrew Lincoln a finalement décidé de quitter le show et à en juger par les messages postés sur la toile après l'annonce, il y a de fortes chances pour que son départ ne soit pas une rumeur. Mais, une question subsiste : bien que le départ de Rick pourrait bien donner un nouveau souffle à la série, les fans seraient-ils toujours au rendez-vous ? Sur Reddit, plusieurs sondages ont été mis en place pour prendre la tempature aurpès des téléspectateurs.

Gardez en tête que ces sondages n'ont rien d'officiels : ils nont pas été initiés par la chaine et seuls les utilisateurs de Reddit y ont répondu. Toujours est-il que ce qui en ressort, c'est que 44% des internautes interrogés ont admis qu'ils lâcheraient la série après le départ de son personnage principal. Aussi, pour 79% des personnes interrogées, la série a fait son temps et devrait s'arrêter - pour se faire une idée la dessus, il faudra voir la saison 9. Toujours est-il que le départ de Rick sera un gros coup de poker pour les showrunners pour la AMC : soit son absence relancera le show, soit elle le coulera. Réponse dans quelques mois.