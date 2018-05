The Walking Dead saison 9 : Les 5 meilleurs moments de Rick Grimes

Il est le héros de The Walking Dead depuis près de neuf ans, Andrew Lincoln a annoncé son départ du show à l'issue de la saison 9. L'acteur ne tournera pas dans la totalité des épisodes qui composeront la saison, ce qui laisse à penser qu'il devrait quitter la série d'une façon assez brutale (entendez par là une mort qui nous marquera tous). Pour célébrer le personnage, retour sur cinq scènes qui, selon nous, sont les meilleures.

PARCE QUE C'EST LA MEILLEURE SCENE DE THE WALKING DEAD.

Quand son "frère" rentre au bercail, Rick n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et c'est beau.

D'accord, Rick n'est pas le personnage principal de cette scène. Mais TOUS les acteurs ont livré ici une performance parfaite. Pour preuve, on est encore tous traumatisés.

Negan a mis Rick plus bas que terre, lui prenant tout ce qui faisait de lui un leader. Et enfin, on l'a retrouvé aussi déterminé qu'on l'a connu.

Pour Rick, Carl était tout. Il était l'avenir, la raison pour laquelle il fallait se battre. Et quand en dépit de tout ce qu'il a fait pour le protéger, Rick a compris que son fils allait mourir, tout s'est écroulé.

Rick apprend la mort de Carl à Negan - une scène qui nous prouve que derrière cette batte sanguinaire, il y a un coeur. Mais la performance d'Andrew Lincoln est incroyable.

Il était temps pour Rick de partir, donnant un nouveau souffle à la série. Mais on ne va pas se mentir, il nous manquera quand même. Après le départ d'Andrew Lincoln, c'est Norman Reedus qui deviendra lead. Et on a hâte de voir ça.

Et vous, quelle est votre scène favorite ?