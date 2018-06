The Walking Dead saison 9 : Malgré le départ Rick "la suite sera géniale" 

Bien que la chaîne n'ait pas encore officialisé ce départ, la rumeurs grandit tellement qu'elle a fini par être prise pour argent comptant : Oui, Andrew Lincoln quittera la série à l'issue de la neuvième saison. Pour certains fans, c'est un choc tandis que pour d'autres, c'est un soulagement : ils y voient un moyen de dynamiser un peu The Walking Dead. Or, sachez que ce départ a été confirmé par Michael E. Satrazemis, l'un des réalisateurs du show (on lui doit notamment 13 épisodes depuis 2014).

Rick quittera The Walking Dead à la fin de la saison 9

Selon le média Comic Book, ce même réalisateur aurait publié un post sur Instagram (avant de le supprimer), rendant hommage au personnage de Rick (et à l'acteur qui l'incarne) - oui, déjà. "Beaucoup d'entre nous on passé ces huit dernières années à vivre, à travailler, à créer, à embrasser et même parfois à saigner avec Andrew Lincoln. (...). Il est l'un des hommes les plus incroyables que j'ai pu rencontrer. Et c'est un ami.", aurait-il écrit. "Tu manqueras à la série autant que Rick lui manquera. Ce sera différent mais ce sera toujours aussi génial. Tous ceux qui aiment The Walking Dead continerons de se saigner et de créer pour toi". The Walking Dead sans Rick, on ne sait pas encore ce que cela donnera. En attendant, la neuvième saison est actuellement en cours de tournage.