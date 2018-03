La saison 8 de The Walking Dead bat son plein sur AMC (malgré quelques petites chutes d'audiences) et pourtant, on pense déjà à la suite. On savait déjà que la neuvième saison serait pilotée par un nouveau showrunner mais visiblement, la suite des aventures de Rick commence à prendre forme. Lors d'un Facebook live (en présence de quelques acteurs du show), le producteur Greg Nicotero s'est légèrement confié quant à la saison prochaine - et ce, même si le Season Finale de la saison 8 n'est même pas encore édité.

"Nous sommes toujours en train de terminer la saison", a t-il avoué. "Mais, on commence déjà à travailler sur la prochaine". La bonne nouvelle, c'est que le casting actuel devrait rester en place (on n'est clairement pas prêts à perdre quelqu'un d'autre après Carl) : "Vous allez être occupés les gars, c'est tout ce que je peux dire", a t-il lancé aux acteurs. Voilà qui promet. De son côté, Robert Kirkman annonce "pas mal de choses sympas pour la suite" : "On vient de terminer le synopsis de la prochaine saison et on prépare pas mal de choses sympas" , a t-il ainsi déclaré. Même si The Walking Dead a clairement perdu de sa superbe, les zombies (au centre du show) devraient raviver l'intérêt : "Ils (les scénaristes, ndlr) viennent toujours avec des évolutions cool pour les zombies et il y a quelques grosses choses qui arrivent pour la saison 9". Nous voilà prévenus, donc.