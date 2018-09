The Walking Dead saison 9 : Et si la mort de Rick était teasé dans une vidéo promo ?

On le sait, la neuvième saison de The Walking Dead sera la dernière pour le personnage de Rick. Pionnier et véritable leader de la série, le shérif devrait faire ses adieux au show, comme ce fut le cas de Carl la saison précédente. A partir de là, deux possibilités : soit la série gagnera en qualité et saisira la chance narrative qui s'offre à elle, soit elle s'essoufflera. Mais avant de penser au futur, avant de penser à la neuvième saison, mieux vaut se focaliser sur celle qui approche : le 7 octobre prochain, AMC diffusera donc le Season Premiere. Mais en attendant, voici une vidéo promo :

Si les premiers extraits peuvent laisser penser que cette saison à venir sera meilleure que les précédentes (on l'espère, en tout cas), la séquence qui nous intéresse concerne donc Rick. Parce que cette saison sera la dernière, il faut bien se fire à l'idée qu'il va finir par mourir. Et, si la vidéo promo teasait justement ce moment ? Rick, adossé, face à un walker. Serait-ce son ultime scène ? Difficile à dire. Pour le savoir, il ne faudra pas manquer la prochaine saison de TWD. Allez, plus que quelques semaines à tenir !