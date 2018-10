The Walking Dead saison 9 : Episode 3, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans "Warning Signs"

La neuvième saison de The Walking Dead se poursuit sur AMC. On sait que Rick n'en verra probablement pas la fin mais pour l'heure, le charismatique leader est toujours présent. Après un Season Premiere axé sur la reconstruction d'une société stable et la menace de pénurie, Warning Signs entre dans l'action et met l'accent sur l'animosité qui règne entre les Saviors et les autres communautés. La disparition de Justin (qui ne tardera pas à être retrouvé transformé en Walker) n'arrange absolument pas les choses. Bref, que de tensions. Tout de suite, trois choses qu'il ne fallait pas manquer.

Faire cohabiter les Saviors avec les communaurés terrorisées par le passé, cela semblait déjà compliqué sur le papier. Mais quand de vieilles rancoeurs s'en mêlent, c'est encore plus difficile. Evidemment, les Saviors ne supportent pas l'idée de ne pas avoir accès aux armes - venant de Rick et de la cohésion, rien d'étonnant. Mais au bout d'un et demi de privation, ce qui fut le clan de Negan a fini par se rebeller.

Et justement, en parlant de reébellion, cet épisode nous apprend également que les femmes d'Oceanside ont tué des Saviors pour venger leurs maris (ou frères) tués lorsque Simon terrorisait encore tout le territoire. D'après Cyndie, la pendaisaon de Gregory aurait été un déclic : par cet acte, elle a compris que si elle voulait la justice, elle pourrait l'obtenir elle-même... pas sûr que ce soit le meilleur moyen pour vivre en paix.

Dans cette épisode, Jadis (ou Anne, si vous préférez) se rend dans son ancienne demeure et visiblement, elle serait bel et bien liée à un autre groupe. Du moins, sa conversation via talkie-walkie le laisse à penser. Reste maintenant à avoir ce que signifient les lettres codées "A" et "B".

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Walking Dead !