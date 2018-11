The Walking Dead saison 9 : Episode 6, les premières vidéos de Who Are You Now ?

Dimanche soir, The Walking Dead sera de retour pour un nouvel épisode. Si vous avez vu l'épisode 5, alors vous avez une petite idée de ce réserve celui-ci : Magna, Yumiko, Luke, Connie et Kelly vont faire leur apparition dans la série et c'est la petite Judith Grimes qui se chargea de les guider. Reste à savoir s'ils sauront convaincre Michonne, Daryl et tous les autres. L'épisode 6 nous plongera 6 ans après la disparition de Rick - ce sera donc pour les téléspectateurs l'occasion de voir ce que sont devenus les personnages.

Visiblement, la survie est devenue compliquée pour tous ceux qui sont restés. Voir Michonne se recueillir et parler (à Rick) nous permet de réaliser que son absence a un réel impact sur les personnages mais ça, on s'en doutait déjà. Daryl s'est replié sur lui-même tandis que de son côté, Carol règne toujours sur le Kingdom avec Ezekiel. Bref, la dynamique a changé et visiblement, l'arrivée de ces nouveaux personnages devrait donner un peu d'élan au show.

Rendez-vous dimanche soir sur AMC pour ce nouvel épisode !