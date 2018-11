The Walking Dead saison 9 : Episode 6, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans Who Are Your Now

ATTENTION, SPOILERS ! Si vous ne voulez rien savoir de ce nouveau chapitre, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de la saison 9, on préfère vous prévenir : ce qui suit comptera des spoilers ! Pour les autres, ceux qui oseront s'aventurer hors de ce paragraphe, sachez qu'il faudra s'attendre à de nombreux changements. On le savait, un bond dans le temps suivrait le "départ" d'Andrew Lincoln de la série. Six ans après la pseudo mort de Rick, Alexandria connait donc une nouvelle dynamique.

D'abord, notez que les supposition des fans étaient bonnes ! Oui, Rick et Michonne ont bel et bien eu un enfant - un fils, Rick Junior. Michonne élève donc Judith (qu'elle considère comme sa fille) et le petit RJ. On découvre également la relation qu'entretient Rosita avec le Père Gabriel (oui, oui). De son côté, Carol règne toujours sur le Kingdom avec Ezekiel. Si elle semble beaucoup plus apaisée, il ne faut pas se méfier de l'eau qui dort : Carol, celle qui savait se montrer sans pitié refera surface lorsq'il faudra brûler vif le Savior qui s'en est pris à elle (mais aussi à Henry).

Au-delà des changements, on attendait surtout l'arrivée de nouveaux personnages mais aussi, des chuchoteurs. D'abord, la petite Judith ramène donc Magna, Yumiko, Connie, Kelly et Luke mais évidemment, Michonne ne se laisse pas berner. Visiblement, la méfiance est de mise et on imagine que quelque chose de difficile s'est produit au cours de ces six ans - sinon, le clan ne serait probablement aussi fermé.

On les attendait, les Chuchoteurs sont enfin là. Eugene et Rosita les découvrent (plus ou moins). Heureusement pour eux, leur cachette les gardent hors de portée (et on aurait pas aimé se retrouver sur leur chemin).

Chnagements et nouvelles dynamiques sont donc au rendez-vous : Judith et Michonne ont pris la place de leader au sein d'Alexandria et une chose est sûre, les Chuchoteurs n'ont pas fini de nous faire trembler !

