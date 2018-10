The Walking Dead saison 9 : Episode 5, What Comes After" sera le dernier pour Rick

On le savait depuis des mois, on pensait être préparés, on s'imaginait pouvoir gérer. Et puis, la nouvelle est tombée : l'épisode 5 (intitulé What Comes After) sera bel et bien le dernier épisode de Rick Grimes. Si vous avez vu l'épisode 4, alors vous savez que la fin est proche. Dans la bande-annonce de l'épisode qui sera diffusé dimanche sur AMC, on se retrouvera plongés dans le passé du leader : Vous vous souvenez de cette scène mythique, Rick sur un cheval en route pour Atlanta ? Eh bien, elle sera de nouveau proposée dans cet épisode à venir : parallèle fort et symbole on ne peut plus intense pour un personnage aussi mythique. La seule différence, c'est que cette fois, il sera suivi par une horde de walkers.

On s'attend à retrouver d'anciens personnages (tous liés à Rick. Du moins, on l'imagine) : on sait que Shane sera présent, par exemple. Blessé, Rick hallucinera et revivra quelques scènes majeures de son passé : attendez-vous à verser quelques larmes. Après neuf ans de bons et loyaux services, Rick Grimes tirera sa révérence. Que réservera la saison 9 après ça ? Les téléspectateurs resteront-ils accrochés ? Réponse d'ici quelques semaines.