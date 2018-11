The Walking Dead saison 9 : Episode 5, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans What Comes After (SPOILERS)

Voilà, c'est fini. La nuit dernière, AMC diffusait l'ultime épisode de Rick Grimes. On vous prévient une fois de plus : surtout, si vous ne voulez rien savoir de cet épisode, éloignez vous. On savait donc que What Comes After serait le dernier épisode du leader mais en revanche, on ne savait pas comment le personnage disparaîtrait. Rick mourrait-il ? Ou alors, déciderait-il de partir ? Les suppositions furent nombreuses et enfin, on a une réponse.

Centré autour de Rick (mais pas que), l'épisode l'oblige à se confronter... à lui-même. On savait que What Comes After nous offrirait une petite rétrospective sur le personnage, on savait aussi que l'on oscillerait entre souvenirs, hallucinations et parallèles symboliques. Et en parlant de parallèle, au début de l'épisode, Rick se réveille seul, à l'hôpital... oui, comme dans le pilot.

Les fans de la première heure apprécieront les retours de personnages phares tels qu'Hershel, Sasha ou encore Shane. Shane, meilleur ami de Rick, fait un passage éclair cette saison. ces visions, ont évidemment, un but : non, il n'est pas uniquement question de nous mettre la larme à l'oeil. En fait, tous ont pour rôle de ramener Rick à la réalité.

Nombreux sont ceux qui l'avaient prédit : Jadis sauve bel et bien Rick avec son hélicoptère - alors que pendant tout l'épisode, on a tremblé à l'idée de le voir mourir. La blessure grave de Rick aurait très pu l'achever mais fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Bon, on vous l'accorde, tout le monde le croyait mort. Tout le monde sauf Jadis qui, elle, l'a repéré. finalement, Rick s'envole avec elle vers un lieu tenu secret. Un fin digne du personnage qui, en plus, lui laisse une possibilité de revenir.

Si le "deuil" des autres personnages principaux ne sera pas nécessairement montré à l'écran, il faut reconnaître que The Walking Dead a offert un ultime épisode réussi à un personnage devenu culte. Bon, on aurait préféré garder Rick jusqu'au bout, c'est vrai. Le perdre, c'est comme perdre un pote. Toujours est-il que What Comes After nous donne de l'espoir pour la suite, justement. Avec la chance, cette neuvième saison sera aussi bonne que l'épisode proposé la nuit dernière.