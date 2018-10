The Walking Dead saison 9 : Episode 4, les premières vidéos de The Obliged 

La saison 9 de The Walking Dead se poursuit sur AMC. Vous le savez, dans le troisième épisode, les Saviors se sont rebellés et on apprenait également que les femmes d'Oceanside avaient vengé leurs morts. Aussi, Maggie et Daryl ont pris le lead ce qui, inévitablement, va changer la donne. Mais alors, que réserve The Obliged ? Dabord, sachez que Maggie partira pour Alexandria. De leur côté, Daryl et Rick partiron en mission. Seul petit bémol, la petite virée des deux compères va dégénérer pour finir en bagarre. Visiblement, la façon dont Rick gère les choses depuis la mise hors d'état de nuire pose problème.

Aussi, on apprend dans la bande-annonce que Michonne ira voir Negan. De son côté, Jadis pourrait bien vouloir tuer le Père Gabriel. Parce que les conflit entre Saviors et autres communautés sont loin d'être entérrés, les affrotnement ne sont pas prêts de se calmer... que de tensions dans cet épisode, donc.

The Obliged sera diffusé dimanche soir sur AMC et lundi sur OCS.