The Walking Dead saison 9 : Episode 1, trois choses qu'il ne fallait pas manquer dans le Season Premiere

ATTENTION, SPOILERS ! Cette nuit, AMC diffusait le Season Premiere tant attendu de la saison 9 de The Walking Dead - une saison qui marquera le départ de Rick Grimes, shérif emblématique de la série. Après des mois d'attente et des semaines de teasing, The Walking Dead est donc enfin de retour avec, s'il vous plaît, une nouvelle showrunneuse. Alors, que vaut cet épisode ? Quels sont les trois choses qu'il ne fallait surtout pas manquer ? Réponse tout de suite !

Un an et demi après la fin de la saison 8, nous retrouvons donc les trois communautés alliées face à un nouvel ennemi. Or, celui-ci n'a aucune batte, aucune arme. En fait, on parle ici de la pénurie et de manque. Voilà pourquoi au début de l'épisode, l'idée est de faire le plein dans un musée basé à Washington (malheureusement, la mission coûtera la vie au fils de l'un des habitants de Hilltop). Il faut reconstruire, rebâtir ce qui a été détruit et surtout, il faut qu'une nouvelle société se mette en place.

La grande nouveauté cette saison, c'est la communication. ENFIN, on entend la voix des personnages - on se souvient de ces longs plans qui, la saison précédente, nous semblaient interminables. Cette fois, les personnages interagissent, parlent, font même de l'humour. Et on ne va pas se mentir, dans un show comme celui-ci, ça fait du bien de retrouver quelques scènes légères, des scène qui rendent leur humanité à ces personnages qui ont clairement déjà vécu le pire.

Voulant se venger de Maggie, Gregory tentera de l'assassiner. Mais, la tentative échoue. Mais ce sera l'occasion pour Maggie de s'affirmer en tant que leader : après des secondes chances gachées, Gregory sera publiquement exécuté. Maggie s'affirme, elle s'impose et montre qu'elle n'est plus celle que l'on a connu dans les premières saisons. La position de Rick se voit même remise en question : une façon de montrer que même après son départ à l'issue de la saison, quelqu'un sera là pour tenir les murs.

Ce nouveau chapitre de The Walking Dead sonne comme une nouvelle ère. Reste à savoir si la série continuera sur cette lancée. Si vous suivez la série sur OCS, vous verrez ce retour réussi dès ce soir !