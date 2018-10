The Walking Dead saison 9 : Episode 1, les premières vidéos du Season Premiere !

On attendait cette neuvième saison avec impatience et ce, pour plusieurs raisons : d'abord, on espère tous qu'un changement de showrunner redonnera un nouveau souffle à The Walking Dead. Ensuite, on sait que cette nouvelle série d'épisodes sera la dernière où Rick est présent. Pour teaser "A New Beginning", la chaîne américaine a tout misé sur les extraits. Résultat, les téléspectateurs sont gâtés : extraits, premières minutes de l'épisode et bande-annonce se sont succédés. Tout de suite, une petit échantillon.

En ce qui concerne le synopsis, ce premier épisode devrait mener Rick et son groupe à Washington, là où ils rechercheront de quoi reconstruire la civilisation. Si ce début semble "optimiste", ne vous réjouissez pas trop vite : on sait (notamment grâce à un extrait) que cette mission devrait coûter la vie de l'un des membres du commando. Vouloir reconstruire la civilisation, c'est une chose. Or, encore faut-il que cela fonctionne : avec des récoltes de plus en plus mauvaises, la nourriture manquera ce qui, inévitablement, poussera les survivants à se rebeller. A en croire les extraits, cette mission ne sera pas de tout repos... attendez-vous à une catastrophe (quoi de nouveau ?) mais pour en savoir plus, il ne faudra pas manquer le Season Premiere sur AMC !