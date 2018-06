The Walking Dead saison 9 : Daryl futur leader ? Les fans sont contre !

L'annonce est officielle : Andrew Lincoln quittera bel et bien la série au terme de la saison 9. C'est un choc pour les fans mais quand on y réfléchit, c'est peut-être une seconde chance pour le show. Et puisque tout départ entraîne des petits changements, il se pourrait bien que Norman Reedus se retrouve leader du show. Alors qu'on aurait parié sur un enthousiasme débordant des fans, visiblement, ces derniers ne sont pas emballés.

Daryl sera t-il le nouveau lead ?

Sur Reddit, près de 900 fans ont voté : quel personnage imagineraient-ils (ou voudraient-ils) en guise de lead ? Eh bien contre toute attente, Daryl n'a obtenu que 15% des voix tandis que Negan, lui, en a récolté près de 40. On vous l'accorde, le virage serait conséquent. En deuxième position, on retrouve Judith (avec 20% des voix). Enfin, Michonne, elle, ne récolte que 14%. Quelle dynamque sera adotpée quand Rick aura quitté la série ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience.