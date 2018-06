Son départ a été annoncé et pourtant, on a encore du mal à y croire : Rick Grimes ne sera pas dans la saison 10 de The Walking Dead. Et pour célébrer le personnage, on a préparé un petit quiz.

1. De quel comté Rick Grimes est-il l'adjoint au shérif au début de la première saison ? a Comté de la Colline

b Comté d'Orange ?

c Comté de Queen

d Comté de King