The Walking Dead saison 9 : Chandler Riggs (Carl) évoque le départ d'Andrew Lincoln (Rick)

Alors que les fans ont dû accpeter la mort de Carl (et donc, le départ de Chandler Riggs), ils n'ont pas été épargnés avec l'annonce du départ d'Andrew Lincoln. Et pusiqu'on parle du fils du Rick, celui qui l'interprète s'est exprimé quant au départ de l'acteur principal. Comme de nombreux fans de la série, ce dernier s'est dit "choqué" par l'annonce. En même temps, qui ne l'a pas été ? "Andrew est dans la série depuis si longtemps, il a dû quitter sa famille tous les ans depuis le début", a t-il confié.

"J'ai été surpris mais en même temps, c'est une bonne chose pour lui, qu'il puisse rentrer chez lui et élever ses enfants". Après presque dix ans de bons et loyaux services, Andrew Lincoln quittera The Walking Dead à l'issue de la neuvième saison. Pour lui succéder, la production envisage de propulser Norman Reedus à la place de leader mais visiblement, du côté des fans, on préfèrerait Negan. Daryl deviendra t-il le nouveau lead character ? Réponse l'année prochaine sur AMC !