The Walking Dead saison 8 : Wrath réalise les pires audiences pour un Season Finale depuis la première saison

La saison 8 de The Walking Dead s'est achevée dimanche soir sur AMC, laissant les téléspectateurs (en majorité) perplexes. On s'explique : on a beau suivre la série depuis près de huit ans maintenant, on a beau connaître les personnages par coeur, reconnaissons que cette saison nous a légèrement ennuyés (vraiment, légèrement). Le charisme de Negan a été ultra efficace lors de son arrivée mais on ne va pas se mentir, au bout de deux saisons, on est arrivés à saturation. Pour preuve, les internautes se déchiraient sur twitter passé l'épisode 13. Visiblement, ce manque d'intérêt s'est ressenti dans les chiffires : la série a réalisé son plus mauvais score pour un Season Finale depuis la première saison.

7,92 millions de téléspectateurs ont donc suivi l'épisode final en live dimanche soir. Et c'est vrai, sur le principe, ce n'est pas si mauvais (rappelons qu'AMC est une chaîne câblée). Mais franchement, la série nous a habitués à de meilleurs scores. Pour comparer, il faut savoir qu'en moyenne, la saison 8 a été suivie par 7, 82 millions de téléspectateurs (et c'est 3 millions de moins que pour la saison précédente). Le Season Finale de la première saison, lui, avait réuni 5,97 millions de personnes.

Ces histoires de baisse ne datent pas d'hier même si, évidemment, elles ne sont pas affolantes. Toujours est-il qu'on s'interroge : The Walking Dead devrait-elle s'arrêter avant de se perdre ? Ou la saison 9 sera t-elle un véritable renouveau ? Pour le savoir, il faudra faire preuve d'un peu de patience. Et en attendant, il nous reste Fear The Walking Dead.