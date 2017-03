Alors que se murmure qu'un saut dans le temps viendrait jalonner la saison 8 de The Walking Dead, un autre événement de taille pourrait surprendre les fans de la série de zombies. En effet, l'épisode 12 de la saison 7 diffusé il y a quelques semaines avait vu un certain rapprochement physique entre Rick et Michonne. Un rapprochement qui pourrait bien, dans de futurs épisodes, conduire à une nouvelle addition au générique de The Walking Dead. Interrogé par le site ComicBook, Andrew Lincoln, l'interprète de Rick a laissé entendre qu'une grossesse ne serait pas une idée insensée et qu'au demeurant, son personnage serait même plutôt pour !

"Je pense que le but c'est de recommencer. Et quand on se tourne vers le futur, on pense inéluctablement à la prochaine génération. Et pour autant qu'on le sache, jusqu'ici les zombies ont toujours été plus nombreux que les humains. Aussi, il s'agit de repeupler la terre. Je pense qu'ils font un couple super et que |Rick] n'hésiterait pas une seconde. Peut-être que dans quelques épisodes, il y aura un saut dans le temps et qu'à ce moment-là, ils s'y mettront sérieusement" a déclaré Andrew Lincoln. En attendant que Rick et Michonne nous annoncent un heureux événement, ils vous donnent rendez-vous pour un nouvel épisode dimanche, qui ne manquera pas comme Bury Me There, de faire réagir Twitter !