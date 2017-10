The Walking Dead saison 8 : Un personnage va faire son grand retour ! (SPOILERS)

Plus que trois semaines avant le retour de la série phare de la chaîne américaine AMC. Si l'on a de quoi patienter avant le come-back de la saison 8 de The Walking Dead grâce à Andrew Lincoln (Rick) et ses blagues de vengeance envers Norman Reedus, on est quand même très impatients de retrouver tous nos personnages préférés ce 22 octobre prochain. D'ailleurs, on en sait plus sur le retour de la saison 8 et notamment sur l"épisode 2. Intitulé "The Damned", il montrera nos personnages préférés d'Alexandria mettre en place un plan contre Negan, entourés des habitants de Hilltop et du Kingdom. De son côté, Rick tombera sur un visage familier. Qu'en est-il de ce personnage ? Les possibilités sont nombreuses mais on a notre petite idée !

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Heath est le personnage dont le retour est le plus probable. L'un des showrunners de la série, Scott Gimple, avait d'ailleurs affirmé que nous le reverrions dans la série ! La question est la suivante : sera-t-il mort, ou vivant ? Aussi, Heath n'est pas le seul qui pourrait faire son grand retour parmi les vivants et croiser le chemin de Rick. On pense à Eugene, qui passe tout son temps au Sanctuaire, ou encore Dwight, qui pourrait s'avérer être un allié majeur dans la guerre contre Negan. En attendant la saison 8, sachez qu'on connait déjà les premiers détails de la saison 9 de The Walking Dead !