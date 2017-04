Depuis que le Season Finale de la saison 7 a été diffusé, il faut s'armer de patience. Evidemment, il est encore bien trop tôt pour savoir quand la nouvelle saison sera distribuée mais déjà, les suspicions quant à la suite sont nombreuses. Alors qu'il n'est pas exclu que Glenn soit de retour (via des flash back, on vous rassure), voilà que le retour d'un personnage emblématique pourrait bien être d'actualité. Avec l'arrivée de Negan, les fans n'ont pas pu s'empêcher de penser à un personnage qui avait marqué les esprits : Morales.

Si vous ne le resituez pas, on vous fait un petit recap : au début, Rick rejoint un petit groupe composé de Lori, Shane, Carl et bien sûr, Morales. Ensuite, leurs chemins se séparent et on n'a plus revu le personnage. Si vous pensiez qu'il avait fini par périr, détrompez-vous ! Rien n'est encore sûr, on ne sait pas si les scénaristes le feront effectivement revenir mais en tout cas, l'acteur (Juan G. Pareja) a l'air d'apprécier l'idée - comme le prouve son compte Twitter. Verdict dans quelques mois, donc !