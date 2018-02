The Walking Dead saison 8 : Un nouveau trailer dévoilé

Ce n'est plus qu'une question de jours ! The Walking Dead reviendra sur AMC pour la fin de sa huitième saison inédite et même si l'on sait ce qui nous attend (la mort de Carl est imminente, sachez-le), on ne peut pas s'empêcher d'avoir hâte. Parce que oui, TWD est de ces séries que l'on suit encore et toujours et ce, malgré quelques petites baisses de régime. Pour faire patienter l'audience, un nouveau trailer a été dévoilé. Et bonne nouvelle, il nous apprend quelques petites choses.

D'abord, on peut se rendre compte qu'Enid et Aaron survivent. Pour rappel, tous les deux se retrouvaient à Oceanside dans l'espoir de sceller une alliance. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, Enid ayant tiré sur la leader du clan. Déjà, on devrait les retrouver (vivants) dans le Mid-Season Premiere. Jadis, de son côté, pourrait bien chuter. On ne va pas se mentir, la voir pleurer ne nous donne pas non plus l'image d'une leader prête à écraser Rick. Enfin, il nous faut parler de Carl. Le personnage va disparaître et dans le trailer, on peut voir que Rick ne sera plus le même - et en même temps, on n'attendait rien d'autre. Toujours est-il que seul son fils pourra le raisonner : Rick devrait faire passer sa communauté et son but avant sa propre vengeance.

The Walking Dead reviendra le 25 février prochain sur AMC.