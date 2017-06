Bon, clairement, on sait à quoi s'attendre. Dans The Walking Dead, il ne s'écoule pas une saison sans qu'un personnage plus ou moins important ne disparaisse. Mais depuis la mort de Glenn, allez savoir pourquoi, on a toujours peur avant de regarder un épisode inédit. Les scénaristes ont prouvé plus d'une fois de quoi ils étaient capables et évidemment, tout le monde appréhende la saison 8 - actuellement en tournage. Après une saison 7 intense (en partie grâce à Negan), tout le monde attend la guerre qui opposera les groupes. Et s'il y a une guerre, certains personnages n'y survivront pas.

Pour l'heure, aucun soupçon ne vise l'un de nos personnages favoris. Par contre, Negan pourrait bien perdre Simon, son éternel bras droit. Parce que l'acteur qui l'incarne (Steven Ogg's) joue également dans Westworld, il y a de grandes chances pour que les emplois du temps aient raison du personnage. Evidemment, cette perte-là, on s'en remettra. On ne va pas se mentir, on préfère largement perdre Simon plutôt que Carl (il fut un temps où les fans avaient peur que la fac empêche Chandler Riggs de poursuivre l'aventure). The Walking Dead nous prépare donc une nouvelle saison et avec la chance, les membres de l'équipe de Negan vont tomber comme des mouches.