Voilà, on y est, nous voici durant l’entre deux saisons, durant ses longs mois sans notre dose de zombie et de notre groupe de survivants de The Walking Dead. La saison 7 s’était achevée sur un Season Finale en demi-teinte, laissant Rick et sa bande sur une semi-victoire. Ils ont gagné une bataille, la première, sur Negan et les Saviors, mais la guerre est loin d’être finie ! Il nous faudra donc attendre jusqu’à l’automne prochain, comme indiqué sur le site officiel, pour découvrir les nouveaux épisodes et la diffusion de cette saison 8 de The Walking Dead pourrait être retardée par la grève des scénaristes qui débute le mois prochain. En attendant d’en savoir un peu plus, les premières informations sur les épisodes à venir commencent déjà à fuiter et on apprend que trois des personnages actuels vont devenir réguliers dans la saison 8 !

Alors qu'un personnage de la saison 1 de The Walking Dead pourrait revenir dans la saison 8, Simon (Steven Ogg), Enid (Katelyn Nacon) et Jadis (Pollyanna McIntosh) vont devenir des personnages réguliers. De quoi nous orienter un peu sur l’intrigue qui se profile dans la suite de la série… Les groupes des Saviors et de la décharge devraient ainsi être d’autant plus présents. Si on prend en compte les personnages tués dans la dernière saison, RIP Glenn (Steven Yeun), Abraham (Michael Cudlitz) et Spencer (Austin Nichols), le nombre total de persos réguliers tombe à présent à 19.