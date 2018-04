The Walking Dead saison 8 : Un trailer explosif, Carl de retour dans le final... Trois choses à retenir cette semaine 

That's a wrap ! La saison 8 touche à sa fin et dimanche soir, AMC enchaînera directement avec le Season Premiere de Fear The Walling Dead. Mais avant de retrouver Morgan dans le spin-off, on verra le Season Finale tant attendu. Intitulé Wrath, ce dernier devrait réserver quelques surprises aux téléspectateurs.

Sorti la semaine dernière, le trailer de ce Season Finale nous promet une confrontation épique. Negan et Rick vont enfin s'affronter. Après deux saisons de domination prsychologiques et de plan aussi étriqués que fous, les deux leaders vont se retrouver face à face. L'épisode nous promet donc quelques belles frayeurs !

Rick et Carl

La mort de Carl a clairement dégouté les fans... qui se sont lassés de voir leur personnage disparaître. On ne va pas se mentir, les audiences de la série sont en chute libre (la gloire des premières saisons n'est plus d'actualité) mais peut-être que le retour (en flashbacks) du fils de Rick motivera les téléspectateurs à regarder l'épisode en masse.

Qui dit épisode final, dit photos promotionnelles. Pour Wrath, on comprend que quelques flashbacks seront prévus : visiblement, Carl sera donc de retour (ou presque). En même temps, Andrew Lincoln avait prévenu que cet épisode serait construit de façon étrange... attendez-vous à des flashback, à des scènes dans le présent et peut-être même dans le futur.

Rendez-vous dimanche soir sur AMC pour le final de The Walking Dead !