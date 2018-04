The Walking Dead saison 8 : Season Finale, le trailer explosif dévoilé 

On y est. L'épisode final de la saison 8 de The Walking Dead sera diffusé la semaine prochaine, juste avant de laisser place à la quatrième saison de sa petite soeur, Fear The Walking Dead. En ce qui concerne cet épisode, les avis divergent : Norman Reedus parle d'un final "satisfaisant" tandis que Andrew Lincoln, lui, penche pour un épisode 'bizarre". On s'explique : le Season Finale devrait avoir la même construction narrative que le Premiere qui, on le rappelle, n'était pas clair pour tout le monde. Bonne nouvelle, un premier aperçu de l'épisode tant attendu a été dévoilé.

Après deux saisons, l'affrontement final entre les Saviors et Rick est enfin imminent. Le champ de bataille sera donc un champ (on fait rarement mieux) et visiblement, Negan est déterminé à tuer Rick (en témoigne sa petite démonstration de tir). L'avenir de certains personnages clés reste à déterminer : Eugene tient le Père Gabriel en joue, Dwight (qui porte l'uniforme d'un prisonnier des Saviors pourrait bien y laisser sa peau. Parce que les Finales de TWD ne sont jamais de tout repos, celui-ci s'annonce explosif.

Verdict sur AMC la semaine prochaine.