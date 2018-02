The Walking Dead saison 8 : Un ultime trailer dévoilé avant la reprise 

On le râbache depuis des semaines, on s'y prépare depuis la diffusion du Mid-Season Finale : la mort de Carl approche à grands pas et c'est l'épisode de reprise (diffusé le 25 février prochain) qui devrait sceller son destin tragique. Pour préparer le terrain (et surtout, pour préparer les fans qui refusent catégoriquement son départ), la production a dévoilé un trailer qui, inévitablement, rend hommage au fils de Rick.

Le petit Carl a bien grandi. Au fil des saisons, le personnage a évolué, donnant parfois des sueurs froides à son père - pas plus tard que dans la saison 8, c'est lui qui allait à la rencondre de Siddiq. Carl a d'abord été un "ami", avant de devenir un "combattant". Ensuite, il est devenu un "héros". Dans l'épisode qui sera diffusé dimanche prochain, il faudra faire nos adieux au personnage. Vous pensiez qu'on avait déjà vécu le pire dans The Walking Dead ? On vous rassure, le pire, il reste plutôt à venir.