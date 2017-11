The Walking Dead saison 8 : SPOILER a-t-il trahi Rick ?

La semaine dernière, nous découvrions l'épisode 3 Monsters dont nous vous faisions le récap. Depuis celui-ci, nous nous posons de nombreuses questions : qui sont vraiment les monstres dans le monde post-apocalyptique de The Walking Dead ? Comment vont réussir les habitants de Hilltop, de La Colline, et d'Alexandria face aux saviors ? Mais l'interrogation qui ne cesse de nous faire cogiter depuis lundi reste : qui est la taupe dont parle Gregory à Maggie ? Souvenez-vous. Alors que Maggie lui refuse (avant d'accepter) l'entrée à Hilltop, Gregory affirme qu'il est désolé et qu'il était au courant qu'une taupe figurait parmi les alliés de Rick.

Alors, est-ce que Gregory ment pour déstabiliser Maggie ou dit-il la vérité ? Dans ce cas, qui serait la taupe de Negan qui l'aurait prévenu des plans de Rick. Trois noms se démarquent alors : Gabriel, Dwight et Eugene. Si cela ne serait pas étonnant que les deux derniers aient pu trahir le leader d'Alexandria (Eugene par force, et Dwight, car Dwight), le Père Gabriel serait aussi sur la liste des potentiels taupes. À plusieurs reprises, le prêtre n'a pas hésité à montrer qu'il était prêt à trahir ses amis pour se protéger. D'ailleurs, celui-ci se retrouve en tête-à-tête avec Negan à la fin du deuxième épisode... En attendant d'en savoir plus, que pensez-vous de la potentiel mort prochaine de Rick dans The Walking Dead ?