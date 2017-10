The Walking Dead saison 8 : Season Premiere, une horde de walkers attaque Negan dans Mercy (recap)

Après le final explosif de la saison 7, tous les fans de la série attendaient sa huitième saison pour deux raisons. La première, c'est que ce Season Premiere (intitulé Mercy) marque le centième épisode de The Walking Dead. Et la seconde, c'est évidemment le combat qui oppose maintenant officiellement Rick à Negan. Longtemps, la bataille entre les deux aura été psychologique (Negan ne reculant devant rien pour torturer le leader d'Alexandria) mais enfin, Rick semble prêt à riposter - et à gagner. Lorsqu'on le retrouve au début de l'épisode, l'homme brisé par Negan est bien loin : il a fait place au meneur déterminé que la série nous a toujours vendu (enfin, il est revenu). De leur côté, Ezekiel et Maggie sont aussi déterminés que lui.

Avant la diffusion de Mercy, un extrait nous montrait Carl. Parti à la recherche d'essence, ce dernier entendait la voix d'un homme (Abbud, qui fait son entrée dans le show) mais bien sûr, la séquence se coupait. Là, on a pu voir Rick arriver au dernier moment et tirer dans le vide (ou plutôt, effrayer Abbud). "Il aurait pu être l'un des leurs", lance t-il à son fils en parlant des Saviors. Pendant ce temps, Daryl, Morgan et les autres neutralisent les Saviors, justement. Tous choisissent des points stratégiques et quand vient le moment de quitter Alexandria, Michonne et Carl restent. D'ailleurs, c'est le moment que choisit Michonne pour dire au fils de Rick qu'en l'absence de son père, il était celui qui devrait défendre les lieux. Toute cette organisation mais aussi ce plan millimétré et régi à la seconde près laissent présager que les trois clans n'ont pas fait les choses à moitié.

L'attaque contre Negan se prépare donc, avec pour arme une horde de Walkers. Parallèlement, on retrouve le Rick plus âgé déjà croisé dans le trailer livré lors du Comic Con. La question reste de savoir si tout cela n'est qu'un rêve (de ce qui pourrait se passer après la guerre) ou si, au contraire, c'est justement une vision du futur. De retour au Sanctuaire, le marché est simple : Negan se rend et il survit. Ou alors, il résiste et subit le plan de Rick. Evidemment, Negan ne se rend pas ("c'était sûr", comme dirait Morgan) et Daryl est celui qui guide les centaines de walkers vers le repère des Saviors. Blessé, Negan se réfugie comme il le peut, essayant de se protéger des tirs de Rick... qui s'acharne. Quand vient le moment de partir, c'est le père Gabriel qui le résonne : 'Tu ne le fais pas pour toi', lui rappelle t-il. Avant de s'en aller, Rick ne manque pas de prendre une photo de la scène - comme Negan avait coutume de le faire. Mais le Père Gabriel restera en arrière... avec Negan. Survivra t-il ? A sa place, on ne sait pas ce qui serait pire : Etre face au leader des Saviors ou se savoir condamné en raison des walkers.

Pour son retour, la série aura offert un épisode rythmé qui, on l'espère, a donné le ton de la saison. Mais pour le savoir, il ne faudra pas manquer le prochain épisode !