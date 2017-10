Après une septième saison sous haute tension, The Walking Dead fera son grand retour ce soir sur AMC. Pour rappel, le Season Finale (diffusé en avril dernier) avait clairement marqué la volonté de Rick d'éjecter et de neutraliser Negan. Accompagné d'Ezekiel et de Maggie, le leader s'est battu contre les Saviors et leurs alliés. Malheureusement, cet épisode a aussi marqué le sacrifice de Sacha, qui a créé une diversion suffisamment surprenante pour permettre à Rick de prendre l'avantage. Mais maintenant que la guerre est officiellement déclarée, le shérif ne laissera plus rien passer.

Cette saison sera définitivement axée sur le futur. On sait que les Saviors sont puissants et armés, on sait aussi que Negan ne reculera jamais devant rien pour gagner et pour asseoir son autorité. Seulement, Rick a plus d'une raison de se battre - à commencer par sa fille, Judith. La Colline et le Royaume vont se joindre à Alexandria pour qu'enfin, les plus jeunes puissent garder espoir. Evidemment, le chemin sera long : on attend une saison massive et sanglante, paraît-il.