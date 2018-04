The Walking Dead saison 8 : Season Finale, les premières images dévoilées sur la toile

Le final de la saison 8 de The Walking Dead est attendu pour le 15 avril prochain et déjà, les premières images ont fait surface. Enfin, LA première image plutôt. Lorsque nous le laissions à la fin de l'épisode 14, Rick gérait son deuil comme il le pouvait - en mettant de côté la lettre de son fils et en se rapprochant de Morgan. Aussi, on en a pu en apprendre plus sur le passé de Negan. No spoiler mais sachez que cet épisode, on apprend d'où vient le nom de Lucille. Bref, il ne reste qu'une poignée d'épisodes avant le final de la saison. Et déjà, on a un petit aperçu.

Dans la mesure où Negan est enfin de retour au sanctuaire, on peut supposer que Dwight et Simon sont sur la sellette. Aussi, Eugene pourrait bien ne pas voir la fin de la saison : pour rappel, Daryl et Rosita ont décidé de le supprimer. La raison ? Il fabrique des munitions pour les Saviors. Sur la photo publiée par le compte Instagram Twd.lives, on voit ainsi Rick et Michonne en tête de cortège, prêts à se battre. En ce qui concerne l'épisode en lui même, il faudra s'attendre à quelque chose de "gros", du moins si l'on se base sur les confidences des showrunners pour EW. N'oublions pas non plus que le plus souvent, les épisodes finaux sont toujours spectaculaires.

Le Season Finale de The Walking Dead saison 8 sera diffusé le 15 avril prochain sur AMC.