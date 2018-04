The Walking Dead saison 8 : Season Finale, 3 choses à retenir de l'épisode 16

Ce final, on l'a attendu. Déjà, parce que la guerre qui opposait Rick à Negan a pris fin mais surtout, parce qu'on attendait de fermer ce chapitre pour en ouvrir un autre. Negan, ses jurons et son charisme ont fait les beaux jours de la série pendant près de deux saisons mais clairement, on avait hâte de voir autre chose. Ceux qui ont lu les comics savent que la suite inclut les Whisperers et le Commonwealth et maintenant que la saison 9 est en route avec un nouveau showrunner, on a de l'espoir pour la suite. Wrath a donc marqué la fin d'une ère. Mais alors, quelles étaient les trois choses importantes à ne pas rater ? Attention, SPOILERS !

Dans les comics, Negan ne meurt pas. Mais quand on y réfléchit, Carl non plus. Alors clairement, les scénaristes auraient très bien pu s'éloigner des bandes dessinées pour mieux le tuer dans la bataille. Mais, non. Rick et Negan se battent, Rick gagne du temps en se servant des mots de Carl et Negan termine avec la gorge tranchée. Il aurait pu le laisser mourir, il aurait pu le laisser se vider de son sang mais Rick a fini par faire son choix : il demande à ce que Negan soit sauvé.

On se posait la question déjà depuis longtemps : Eugene finirait-il vraiment avec les Saviors ? Avait-il réellemet renié son passé avec Rick et les surviants ? Le doute aura plané pendant un long moment. Et hier, on a enfin eu une réponse : Non, Eugène n'est pas (ou n'est plus) un traître. Quand les premières vidéos de l'épisode sont sorties, on se demandait si, oui ou non, il trafiquerait les balles. Et... la réponse est OUI. Le Père Gabriel a beau avoir eu l'idée, ça reste Eugène qui a pris l'initiatve de trafiquer les balles des Saviors. Et ça, ça prouve qu'il n'est pas complètement perdu. Evidemment, il faudra du temps avant qu'il ne regagne la confiance de ses anciens compagnons (Rosita en tête) mais, on avance.

La mort ou la vie, la vengeance ou la mémoire. Rick a eu un choix à faire. Après l'enfer que lui a fait vivre Negan, après la torture physique et psychologique, on aurait pu penser que Rick écouterait son instinct, qu'il laisserait la colère et l'amertume le bouffer. Mais il a choisi d'écouter son fils. Rick a épargné Negan, il l'a laissé vivre (et ce, malgré une Maggie complètement dévastée). reste à savoir comment cette décision sera traitée dans la prochaine saison.

Une fois n'est pas coutume, AMC nous a offert là ce qui se rapproche le plus d'une fin "heureuse". Enfin, comparé au Season Finale de la saison 7 qui marqué la mort de Sasha ou le final de la saison 6 qui nous laissait Negan jouer avec sa batte, on a pas à se plaindre. Wrath aura rendu hommage à Carl, il aura clos un chapitre interminable de la série et pour finir, c'est un épisode qui laisse place à de nouveaux horizons. Rendez-vous dans un an pour la suite...!