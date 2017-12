Payer attention à ce qui se passe dans The Walking Dead, c'est une chose . Mais relever les répliques, c'en est une autre ! De Negan à Rick en passant par Carl, voici les meilleures répliques de la série ! Et parce qu'on a voulu corser un peu, vous aurez droit à de la V.O et à de la V.F. Oui, on est comme ça.

1. Qui a dit "Suck my balls" à Negan dans le Season Premiere de la saison 7 ? a Abraham

b Rick

c Sacha

d Eugene