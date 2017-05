La saison 8 de The Walking Dead arrivera cet automne sur AMC et devrait nous réserver de nouveaux épisodes bien riches en émotions. Le dernier Season Finale nous avait laissés sur la première bataille gagnée de l’alliance formée par les groupes d’Alexandria, de la Colline et du Royaume sur les redoutables Saviors. Negan a essuyé sa première défaite mais la guerre est loin d’être terminée, Rick n’en a pas fini de venger ses amis assassinés des mains du cruel leader (Glenn si tu nous entends). Le tournage de la saison 8 de The Walking Dead a officiellement débuté il y a quelques semaines et des photos volées du tournage avaient d’ailleurs été mises en ligne sur la toile. De nouvelles images viennent de fuiter, et mettent en scène cette fois-ci Rick, Daryl et Carol en une plutôt mauvaise posture…

En effet, sur ces nouveaux clichés on voit nos héros face à une horde de zombies. Même si on ne doute pas en leur capacité et leur ingéniosité pour les combattre, quand on a autant de walkers face à nous, ce n’est jamais bon signe ! Par ailleurs, si les producteurs mettent ce qu’ils peuvent en oeuvre afin que l’intrigue ne fuite pas, un acteur de la série a, semblerait-il, lui-même fait une bourde en postant une photo sur les réseaux sociaux qui spoile le Season Premiere de la saison 8 de The Walking Dead… On applaudit le champion !