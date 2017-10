The Walking Dead saison 8 : Quel avenir pour Dwight ?

Patience, nous y sommes presque. Le retour de The Walking Dead (avec son centième épisode) est activement préparé du côté d'AMC : poster, photos exclusives ou encore synopsis, la chaîne gâte ses téléspectateurs pour leur donner envie d'être au rendez-vous le 22 octobre prochain. Pour rappel, lorsque nous laissions Rick et sa bande, tous étaient prêts à se rebeller contre Negan. Et dans le lot de combattants, on retrouve Dwight. Ce dernier avait fini par retourner sa veste, aidant Alexandria. La question reste de savoir s'il continuera dans cette voie.

Interrogé sur l'avenir de son personnage, l'acteur Austin Amelio l'a d'abord qualifié de "loup solitaire" : "Il se retrouve entre deux camps et quoiqu'il fasse, il doit être extrêmement vigilant. Il s'est lancé dans un combat personnel pour la justice. Il veut la justice pour lui mais aussi pour les autres". Aussi, il poursuit : "L'ange posté sur son épaule gauche parle maintenant un peu plus fort que le démon à sa droite. Il fait des choses dont il n'est pas fier et il veut arranger les choses. Je pense que c'est un bon résumé de ce qu'il vit en ce moment". Rappelons que Negan a 'volé' la femme de Dwight et cet acte lui a donné des envies de vengeance. Mais maintenant qu'elle n'est plus dans le paysage, maintenant qu'elle n'est plus dans le périmètre de Negan, Dwight n'a plus rien à perdre :

"Il est prêt à tout pour se débarrasser de Negan et pour retrouver sa vie", termine Amelio. On devrait retrouver Dwight dans le Season Premiere et surtout, on verra comment il se comporte avec Rick et sa bande. En attendant, s'il reste aux côtés du leader d'Alexandria, Dwight sera un allié de poids pour vaincre Negan.