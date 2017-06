La guerre se prépare. Ca, on le sait. En octobre prochain, The Walking Dead sera de retour avec une nouvelle saison inédite (actuellement en tournage) et cette dernière devrait entrer dans le vif du sujet. Vous vous en souvenez, le Season Finale avait été particulièrement intense : Le Royaume et Hilltop s'étaient joints à Rick pour qu'enfin, Negan comprenne qu'il n'était plus le maître du monde. Difficile aussi d'oublier le sacrifice de Sasha. Quand nous allons retrouver Rick et sa bande, on sait que la guerre sera lancée et que la saison sera massive. Mais pour le rappeler aux téléspectateurs, la production a sorti des posters. Magnifiques, certes, mais qui nous rappellent vaguement Game of Thrones.

La guerre se prépare pour The Walking Dead

Si vous avez une impression de déjà-vu, c'est tout à fait normal : Le poster en question nous rappelle (beaucoup-), ceux réalisés pour la promo de la saison 7 de Game of Thrones : même tons froids, même typographie et même esprit. Et puisque qu'une photo ne se poste jamais seule sur Twitter, le cliché était accompagné d'une légende qui ne laisse plus de place au doute : "si l'hiver arrive, alors la guerre se prépare dans The Walking Dead". D'accord. Et à quand un crossover avec Jon Snow qui vient décapiter deux ou trois zombies ?