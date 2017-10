The Walking Dead saison 8 : Quel avenir pour Negan ?

La guerre est déclarée. Dimanche dernier, The Walking Dead a célébré son 100 ème épisode de façon explosive. Parce qu'il est difficile de contenter des millions de fans, certains auront pourtant été déçus - les audiences en témoignent*, d'ailleurs. Ce que l'on retiendra de cet épisode, c'est surtout son final : le plan (bien rodé) de Rick a été mis à exécution, laissant un Negan enragé, blessé et dont l'autorité a été défiée : le cocktail parfait pour l'énerver. Connaissant le personnage, sa riposte sera violente.

Le premier à payer les pots cassés sera probablement le père Gabriel. Pour rappel, Negan et Gabriel se retrouvaient face à face et il y a de fortes chances pour que ce soit le Père G. qui prenne la déferlante. Et évidemment, le leader des Saviors ne s'arrêtera pas là. Dans le prochain épisode, Negan sera prêt à répondre : "On a besoin de tout gagner", lance t-il dans le teaser de The Damned. Negan a beau être affaibli, on imagine que sa rage n'en sera que plus grande.

*Côté audiences, The Walking Dead a réuni 11,4 millions de téléspectateurs en direct dimanche dernier. Même si AMC a été habituée à de meilleurs scores, on ne va pas se mentir : La série a encore de belles années devant elle. On la retrouvera d'ailleurs dimanche soir pour un nouvel épisode.