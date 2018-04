The Walking Dead saison 8 : Préparez-vous à un Season Finale "Bizarre" !

En ce qui concerne le Season Finale de la saison 8 de The Walking Dead, on ne sait pas grand chose. Norman Reedus a parlé d'un épisode satisfaisant mais la seule certitude que l'on ait pour l'instant, c'est que l'épisode sera probablement incroyable : le plus souvent, The Walking Dead tire sa révérence en grande pompe. Lors d'une interview accordé à EW, l'interprète de Rick s'est confié quant à cet ultime épisode : "Je dirais qu'il y aura de tout dans cet épisode. C'est une structure un peu inhabituelle, mais ce sera très émotionnel. Ou en tout cas je l'espère, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti quand on filmait. Ce sera épique", a t-il expliqué. "Structure un peu inhabituelle". Clairement, il faudra probablement s'attendre à un épisode construit de la même façon que le Season Premiere - qui, pour les certains téléspectateurs est encore flou.

Pour rappel, le Season Premiere nous montrait plusieurs phases du plan de Rick ainsi que son éxécution - le tout entrecoupé de scène montrant un Rick plus âgé. Sur le moment, difficile pour le téléspectateurs de faire la différence entre présent, passé, futur et même visions. Apparemment, le Season Finale sera structuré de la même façon. Joie. Aussi, notez que c'est dans cet épisode que Negan et Rick s'affronteront (enfin) pour de bon. Leur champ de bataille ? Un champ, justement : "L'endroit où on a tourné était phénoménal et très particulier. J'espère que ça rend aussi bien à l'écran que ce que ça donnait sur place", a commenté l'acteur. Clairement, il faudra s'attendre à quelque chose d'intense.

Le Season Finale sera diffusé d'ici peu sur AMC.