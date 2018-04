The Walking Dead saison 8 : Episode 16, les premières vidéos de Wrath 

La confrontation ultime est prévue pour ce soir. Déjà dans la bande annonce de Wrath, on pouvait voir les deux camps se préparer. Rick et Negan vont enfin s'affronter et apparemment, ce Season Finale sera satisfaisant - selon Norman Reedus. Si l'on se base sur les premières minutes d"épisode diffusées par AMC, Wrath s'ouvrira avec Rick et Siddiq et ce dernier racontera au leader comment son fils s'est fait mordre. Cette séquence (qui ne sera pas sans émotion). Entre temps, on aperçoit des survivant sur une route. Derrière eux, des walkers. Mais, où vont-ils ?

Dans un autre extrait, on peut voir Negan tester les balles fabriquées par Eugène. Evidemment, il les essaie sur un mannequin nommé Rick pour l'occasion. Sympa. Mais ce que nous voudrions savoir, c'est si ces balles sont réellement efficaces. On s'explique : comme l'a rapporté The Spoiling Dead, le Père Gabriel (qui assiste à la scène) ou Eugène en personne aurait pu saboter les balles pour qu'elles explosent lorsque les Saviors s'en servirait. On imagine que les scénaristes ont prévu quelques surprises alors bien sûr, ces fameuses munitions auront forcément leur moment de gloire au moment de la confrontation. Reste simplement à savoir qui les aura détériorer et comment. Enfin, un dernier extrait nous montre Negan expliquant son plan au Père Gabriel. Visiblement, Rick agit exactement comme il lavait imaginé. Se fera t-il surprendre ? Réponse ce soir sur AMC.