The Walking Dead saison 8 : Photos promo, date de diffusion... tout ce qu'il faut savoir de la suite

En matière de choc psychologique et émotionnel, The Walking Dead ne recule plus devant rien : on a vu Glenn et Abraham mourir sous les coups de Negan (et non, on ne s'en remet toujours pas) mais visiblement, les scénaristes n'ont pas fini de jouer avec nos nerfs. Le prochain sur la liste semble être Carl. Dans le mid-Season Finale, le fis de Rick se faisait mordre par un zombie et même si on ne l'a pas encore vu mourir, on sait qu'il ne s'en sortira pas. Préparez les mouchoirs parce que cette mort-là, elle devrait vous arracher le peu de larmes qu'il vous reste. Pour préparer le terrain, AMC a déjà sorti les grands moyens. Au programme, des vidéos et des photos promo, rien que ça.

On en parlait au dessus, la mort de Carl nous pend au nez. Et clairement, vous n'êtes pas prêts - et nous non plus, on vous rassure : "Tout ce que je peux dire c'est qu'il va bien mourir et que la série ne fera pas l'impasse là-dessus. Préparez-vous au pire", a confié Chandler Riggs. "Malheureusement pour Rick, la mort de Carl arrive à un moment terrible. Il est au beau milieu d'une guerre, sa communauté vient d'être détruite et de son côté, Negan tient les autres communautés alliées en otage". Traduction, le leader qu'on pensait avoir retrouver va devoir lutter pour ne pas sombrer...

Et si jamais vous avez peur pour les personnages originaux (oui, comme Daryl), sachez que vous avez raison d'avoir peur : "Pour moi, les personnages qui ont démarré la série, c'est le cœur de The Walking Dead. Quand on perd des personnages clés, ça fout un coup à tout le monde : la série, les fans, et nous qui sommes sur le plateau. Qui reste-t-il ? Il ne reste presque plus personne du début. Si on voulait faire une série complètement différente, on se débarrasserait d'eux, mais si on veut s'accrocher à ce qui rend la série spéciale, il faut faire très attention à ce qu'on fait avec ces gens", a confié Norman Reedus. On sait déjà que Rick finira par mourir un jour (PAS TOUT DE SUITE, on respire). Mais tout de même. Pour l'heure, même si quelques heures sombres l'attendent, Rick devrait rester en vie. Sachez d'ailleurs que vous le retrouverez dans la neuvième saison de The Walking Dead, le show ayant été renouvelé (avec un nouveau showrunner aux commandes).

La série reviendra le 25 février prochain sur AMC. D'ici là, blindez-vous. C'est un conseil.