The Walking Dead saison 8 : Negan est-il sur le point de devenir gentil ?

Alors qu'on apprenait le retour d'un personnage dès la reprise de la saison 8 de The Walking Dead, on en apprend un peu plus chaque jour sur la suite des évènements. Comme vous le savez tous, depuis la saison 6, le groupe d'Alexandria est confronté aux états d'âme sadiques et sanglantes de Negan, l'un des personnages de séries les plus méchants jamais recensés. On ne compte plus ses victimes, et impossible d'oublier que parmi elles, figurent Glenn et Abraham. Mais les affirmations de l'acteur qui interprète Negan nous poussent à nous demander si ce-dernier ne va pas s'adoucir, voir même devenir gentil... Aussi, Jeffrey Dean Morgan a expliqué que la saison 8 permettra au public de "voir derrière la façade de Negan".

Il affirme : "Je pense que son introduction dans la série était très brutale. C'était difficile de voir autre chose que ça, et plus la saison 8 avancera et plus on en apprendra sur Negan et sur comment il gère les choses. Oui, il y a évidemment de la brutalité, mais il y a aussi des choses très drôles (...) C'est un mec marrant. Et à l'intérieur, il y a encore un petit coeur. Ce n'est pas une situation désespérée et totalement noire. Je l'avais déjà dit il y a un moment, je ne voyais pas d'intérêt à jouer un Negan totalement vilain". Ce moment, très attendu par l'acteur qui regrettent le traitement trop simpliste de Negan depuis son arrivée, risque d'étonner le téléspectateur, qui pourrait voir un autre aspect du grand méchant N. Pour le savoir, il ne reste plus qu'à attendre la reprise de la série d'AMC, le 22 octobre prochain ! En attendant, découvrez le titre et le synopsis du Season Premiere de la saison 8 de The Walking Dead sans plus attendre !