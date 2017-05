Si on a eu peur à un moment que la grève des scénaristes ne retarde la diffusion de la saison 8 de The Walking Dead - et son tournage du coup - finalement un arrangement a été trouvé et tous les épisodes seront bien prêts à temps ! Les premières scènes ont d’ores et déjà été filmées et le site The Spoiling Dead Fans a même réussi à prendre quelques photos (volées) du tournage. On y aperçoit Rick et Carl au loin, et selon leurs sources, Andrew Lincoln et Chandler Riggs marchaient au milieu de voitures dans une station essence où se trouvaient des walkers. Quelques coups de feu ont également été entendus. Cette scène est plutôt classique de The Walking Dead donc, et ne nous en dit malheureusement pas plus sur l’intrigue des épisodes à venir…

Côté date de diffusion il faudra attendre comme habituellement l’automne prochain, et les producteurs et acteurs commencent déjà leur (insoutenable) teasing. Jeffrey Dean Morgan (Negan) avait par exemple blagué sur les possibles morts de personnages majeurs dans la saison 8 de The Walking Dead, et Andrew Lincoln avait révélé que le Season Premiere (qui sera aussi le 100e épisode de la série) sera plus excitant que jamais ! On a hâte, et on ne manquera pas de vous tenir informés des nouvelles révélations !