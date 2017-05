C’est une vraie torture, il va falloir encore attendre de longs mois avant de découvrir les nouveaux épisodes de The Walking Dead sur AMC. La saison 8 sera diffusée à partir de l’automne prochain (on mise sur fin octobre) et le tournage a officiellement débuté ! Toute l’équipe de la série va devoir être prudente, dans cet univers impitoyable où les plus fervents fans sont à la recherche du moindre spoiler. La semaine dernière encore, les premières images du tournage de la saison 8 de The Walking Dead ont été publiées sur la toile par le site The Spoiling Dead qui a pris des photos volées. Pas facile de se cacher des regards indiscrets quand on est dans l’obligation de tourner à l’extérieur, mais quand ce sont les acteurs eux-mêmes qui spoilent la nouvelle saison, là on peut parler de grosse bourde...

Comme on peut le voir dans le cliché ci-dessus (aujourd’hui effacé des réseaux sociaux), Daniel Newman qui incarne un des soldats d’Ezekiel pose en compagnie de Rick dans un lieu qui ressemble étrangement au Sanctuaire. Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour deviner que l’intrigue du Season Premiere se déroulera dans l’antre de Negan, ce qui suppose qu’Alexandria, le Kingdom et le Hilltop pourraient faire assaut chez les Saviors dès le début de la saison ! Le Season Premier de la saison 8 de The Walking Dead avec deux nouveaux personnages s’annonce donc explosif, d’autant plus qu’il sera également le 100e épisode de la série !