Si vous avez vu le final de la saison 7 de The Walking Dead, alors vous avez forcément ressenti quelque chose en voyant Ezekiel et Maggie débarquer. Le Royaume et Hilltop se sont associés pour -enfin- terrasser Negan et même si nous n'avons pas vu la guerre dans son intégralité, la première bataille nous a largement donné envie d'en voir plus. Or, que réserve le premier épisode de la prochaine saison ? Bien qu'une grève de scénaristes pourrait toucher la série, Andrew Lincoln est clair : Le Season Premiere sera "plus excitant que jamais". Bien, c'est tout ce que l'on attend du show d'AMC.

Alors que Scott Gimple annonce que la saison à venir nous donnera envie de "casser notre télé" (tout ça nous rappelle les mises en garde de Norman Reedus concernant la septième saison), Andrew Lincoln est un peu plus bavard : "Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas non plus pour faire semblant ou pour que la pression monte autour du 100 ème épisode. Vraiment, je n'ai jamais été autant excité - que ce soit pour le premier ou pour les 15 qui vont suivre" ! Voilà qui nous donne encore plus envie d'en voir plus... rendez-vous en octobre sur AMC, donc !