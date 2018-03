"Satisfaisant". C'est le mot employé par Norman Reedus pour qualifier le Season Finale de The Walking Dead. On ne va pas se mentir, jusqu'à présent, les derniers épisodes de saison nous ont toujours laissé choqués ou alors, sur notre fin. On se souvient qu'à la fin de la saison 6, Negan s'apprêtait à démolir deux des membres du groupe. Et dans la saison 7, on a carrément vu Sasha se sacrifier (déclanchant une bataille épique entre les clans). Mais cette fois, les choses seront différentes. Lors d'une interview accordée à EW, Norman Reedus a ainsi confié que "quatre choses" devraient satisfaire les fans. Bien. Mais encore ?

A écouter l'acteur, ces "quatre choses" prendraient des directions différentes : "Elles sont individuellement aussi bonnes les unes que les autres et elles sont vraiment très très satisfaisantes. C'est ce que j'aime, justement. J'aime l'idée que cela ne soit pas juste l'histoire d'une seule personne. Il y a probablement quatre -peut-être cinq- directions différentes que le show aurait pu prendre pour le final et finalement, ce sera tout en un. C'est vraiment satisfaisant", a t-il déclaré. On vous l'accorde, tout cela ne nous éclaire pas. Mais apparemment, pour la première fois depuis huit ans, les téléspectateurs devraient apprécier le final. Ou alors, ils ne sentiront pas frustrer.

Que réserve ce fameux épisode ? Réponse bientôt sur AMC !