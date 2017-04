La saison 7 de The Walking Dead qui s’est achevé ce mois-ci avec un Season Finale qui a vu le groupe de Rick gagné sa première bataille sur Negan avec l’aide de la Colline et du Royaume, et après la trahison de la communauté de la décharge. Malgré cer dernier épisode qui a relevé un peu le niveau, cette dernière saison n’a pas été du goût de tout le monde, critiquée sur son manque de rythme et des passages très longs. Cette septième saison nous a néanmoins prouvé une fois de plus qu’aucun personnage n’était à l’abri, on vous rappelle que Glenn (la blessure reste encore vive), Abraham, Spencer et Sasha y ont tous les 4 laissé leur peau. L’heure est à présent au teasing sur la suite, et si d’autres personnages principaux venaient à mourir ? Attention risque de spoilers !

Interrogé par le site We Got This Covered, le producteur exécutif Scott M. Gimple a déclaré qu’aucun personnage n’était en sécurité, pas même Rick, le leader du groupe de survivants d’Alexandria. Et il a insisté sur ce dernier point ce qui n’a rien de rassurant : « Rick va subir d’autres pertes, même la sienne, pour donner à son groupe et aux gens la vie qu’ils devraient vivre, où le monde appartient à tous et non pas juste à une personne. Une vraie vie. C’est la seule possibilité, donc il va faire face à des pertes. » Jeffrey Dean Morgan avait lui aussi teasé la possible mort de Rick dans la saison 8 de The Walking Dead sur le ton de la blague, et s’il ne rigolait pas du tout et nous préparait doucement à l’idée que le Shérif Grimes pourrait mourir à son tour ?