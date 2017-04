Attention, SPOILERS ! Il est fort possible qu'une grossesse arrive dans la saison 8 de The Walking Dead et cette nouvelle a déjà fait l'effet d'un pavé dans la mare. Et ce n'est pas fini ! Quelques jours seulement après la diffusion du Season Finale de la saison 7 aux Etats-Unis, le producteur Scott M. Gimple fait des révélations qui ne vont pas décevoir les fans. Il promet en effet une saison qui va "faire fondre vos esprits". Comme c'est charmant ! Comme vous le savez peut-être, la série sera de retour en octobre et pour vous aider à patienter, le producteur a déjà dévoilé quelques indices lors d'un entretien avec le show The Talking Dead et vous risquez de ne pas vous en remettre.

Préparez-vous à du très très lourd

Après les rebondissements tous plus dingues les uns que les autres de la saison 7, beaucoup se demandaient comment la saison suivante allait pouvoir suivre et visiblement, ce n'est pas un problème qu'on eut les show runners. "Les quatre premiers épisodes vont faire fondre les esprits des gens et casser leurs télés." a annoncé Gimple. "Ce sera encore plus grand, encore plus intense. Je le pense toujours quand je dis ça, mais cette année, c'est la même chose. Ce sera plus intense." Plus intense que la saison 7 ? On n'est pas sûrs de pouvoir y survivre ! Mais si c'est le cas, on sera bien évidemment là pour vous tenir au courant de tout. D'ailleurs, avez-vous vu qu'un saut dans le temps pourrait survenir dans la saison 8 de The Walking Dead ?... Vous n'êtes pas prêts, on vous dit !